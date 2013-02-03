Задача для программиста iOS

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок153 просмотра
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Нужен программист умеющий хорошо делать программы для iOS.

В кратце - нужно будет сделать приложение с набором категорий.

выбираешь категорию, на весь экран появляется кнопка, и при нажатии на эту кнопку появляется текст с изображнием, может быть ссылками.

необходимо так же количество вариантов текста после нажатия кнопки сделать увеличивываемым (платно).

В общем, детально в личной беседе.

Через СБ работаю или по договоренности.

iOS
11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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