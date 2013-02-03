Задача для программиста iOS

Нужно простую апликацию для Android. Нужно сделать на конструкторе. Пример, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcc.android.footballpress&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50Y2MuYW5kcm9pZC5mb290YmFsbHByZXNzIl0. Нужен простой интерефейс с рубриками и подтягивание РСС новостей с сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист умеющий хорошо делать программы для iOS.
В кратце - нужно будет сделать приложение с набором категорий.
выбираешь категорию, на весь экран появляется кнопка, и при нажатии на эту кнопку появляется текст с изображнием, может быть ссылками.
необходимо так же количество вариантов текста после нажатия кнопки сделать увеличивываемым (платно).
В общем, детально в личной беседе.
Через СБ работаю или по договоренности.
- Похожие заказы
- $250Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нужно сделать приложение , для iphone и ipad , Есть сайт antiq77.ru, нужно чтобы он был связан с приложением , короче нужно чтобы приложение было привязано к сайту Отдам тому кто сделает по дешевле .Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима разработка электронного меню. Клиентская часть под андроид. Серверная часть под винду. ипользование БД. Функционал: клиент: отображение меню с категориями. отправка заказа на сервер сервер: отображение текущих заказов, просмотр истории заказов. Оплата только через безопасную сделку или по ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать приложение под iOS (iPad) на native языке, для внутреннего использования ограниченным кругом лиц. Приложение, фактически представляет собой каталог продукции c видео-инструкциями (mp4) по использованию реального офлайн товара. В этом App пользователь должен будет иметь ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа ios, ipad, ipad mini, iphone 3,4,5 Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое с оригинальным приложением. Срок исполнения 2 ...Мобильные приложения10 заявокЗавершен11 лет назад
- $10000
Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа Android 2-4, 2 основных разрешения + масштабируемое разрешение. Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое с оригинальным приложением. Срок ...Мобильные приложения6 заявокЗавершен11 лет назад
Приложение будет посвящено изучению русского как иностранного Во вложении ТЗ мокапы Жду приблизительную сметуМобильные приложения11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $117
Срочно! Создание простейшего приложения под iOS Под iPhone и iPad. ТЗ по приложению вышлю исполнителю. Приступить требуется сразу. Бюджет проекта 3500 рублей. Оплата по факту: Яндекс деньги, QIWI, LiqPayМобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад