Задача для программиста iOS

Нужен программист умеющий хорошо делать программы для iOS.

В кратце - нужно будет сделать приложение с набором категорий.

выбираешь категорию, на весь экран появляется кнопка, и при нажатии на эту кнопку появляется текст с изображнием, может быть ссылками.

необходимо так же количество вариантов текста после нажатия кнопки сделать увеличивываемым (платно).

В общем, детально в личной беседе.

Через СБ работаю или по договоренности.