Приложение на IOS/Android/Winodows Phone

Здравствуйте. Есть сайт, на котором размещаются предложения о продаже и аренде объектов недвижимости. База данных обновляется 1 раз в сутки. Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов, которое позволяло бы производить поиск по базе объектов. Приложение должно работать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый час!
Нужно сделать приложение "интернет магазин",
платформы (для одно или всех):
IOS/Android/Winodows Phone
подробнее по почте, и телефону
8 925 867 83 69 Сергей
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