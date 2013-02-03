Приложение на IOS/Android/Winodows Phone

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок187 просмотров
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Добрый час!

Нужно сделать приложение "интернет магазин",

платформы (для одно или всех):

IOS/Android/Winodows Phone

подробнее по почте, и телефону

8 925 867 83 69 Сергей

[email protected]

AndroidiOS
11 лет назад
Kuro
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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