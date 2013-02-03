Онлайн игра

Необходимо создать приложение для OS Android. Функционал: 1) Настройки -> Система авторизации (логин, пароль) 2)После авторизации, забирает данные с удаленного сервера и выводит их в виджете размером 4х1 и 1х1 3)Виджет содержит 3 динамических поля (текстовые) и кнопку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание!!!
Предлогаем перспективный и долгосрочный проект для опытных программистов.
Суть проекта: Есть несколько тысяч игроков, члены закрытых игровых клубов, с разных городов. Необходимо написать карточную онлайн игру для телефонов поддерживающих java (либо игра через wap), чтобы игроки могли играть между собой.
Требования:
В программе не нужна регистрация и прием денежных средств т.к. выдача логинов, паролей и прием и выдача денежных средств будет осуществляться вручную. Должна быть возможность администрирование игры, т.е. запись новых логинов и паролей и зачисление фишек, за столами по два игрока с возможностью приглашения соперника по логину, раз в сутки турнир, чат.
Гарантии и оплата:
После написания игры вы запускаете ее и мы начинаем тестировать и дорабатывать ее, за время тестирования вы получаете процент от успешно сыгранных игр, после доработки и отладки мы договариваемся с вами о цене, выкупаем игру, и заказываем новую. Т.е. гарантии будут у вас и у нас, если вы не справитесь с заданием вы не получите деньги если мы вам не заплатим вы закроете игру. Другие условия не обсуждаются, т.к. мы уже потратили кучу денег на предоплаты всяким мошенникам и новичкам, а результат нулевой, максимум что мы можем вам предоставить, оплату хостинга по вашему выбору.
Кого заинтересовал проект пишите, любителей просьба не беспокоить.
С уважением и наилучшими пожеланиями Алекс.
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