Онлайн игра

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок141 просмотр
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Внимание!!!

Предлогаем перспективный и долгосрочный проект для опытных программистов.

Суть проекта: Есть несколько тысяч игроков, члены закрытых игровых клубов, с разных городов. Необходимо написать карточную онлайн игру для телефонов поддерживающих java (либо игра через wap), чтобы игроки могли играть между собой.

Требования:

В программе не нужна регистрация и прием денежных средств т.к. выдача логинов, паролей и прием и выдача денежных средств будет осуществляться вручную. Должна быть возможность администрирование игры, т.е. запись новых логинов и паролей и зачисление фишек, за столами по два игрока с возможностью приглашения соперника по логину, раз в сутки турнир, чат.

Гарантии и оплата:

После написания игры вы запускаете ее и мы начинаем тестировать и дорабатывать ее, за время тестирования вы получаете процент от успешно сыгранных игр, после доработки и отладки мы договариваемся с вами о цене, выкупаем игру, и заказываем новую. Т.е. гарантии будут у вас и у нас, если вы не справитесь с заданием вы не получите деньги если мы вам не заплатим вы закроете игру. Другие условия не обсуждаются, т.к. мы уже потратили кучу денег на предоплаты всяким мошенникам и новичкам, а результат нулевой, максимум что мы можем вам предоставить, оплату хостинга по вашему выбору.

Кого заинтересовал проект пишите, любителей просьба не беспокоить.

С уважением и наилучшими пожеланиями Алекс.

11 лет назад
AlexGrin
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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