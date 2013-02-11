Приложение для Андроид

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Требуется разработать приложение для Андроида по работе с Bluetooth. Похоже на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.online_brain.andcast&hl=ru, ТЗ будет предоставлено исполнителю. От вас заявки. Обязательно успешный опыт разработки.

11 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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