Доработка мобильного приложения для iPad

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется на 90% готовое приложение для айпада, написанное на iOS 5/6, xCode + Objective C

В настоящий момент над ним работает один программист, однако для того, чтобы уложиться в дедлайн, требуется помощь ещё двух.

Характер задач:

1) Парсинг ответов сервера в JSON и формирование аналогичных по формату запросов в ответ

2) Дополнение HTML-файла динамическими данными, полученными в результате работы приложения и вывод его через WebView

остальные задачи близки к этим

Срок сдачи проекта: четверг, 14 февраля. Соответственно, от вас требуется полное погружение в проект на ближайшие 4 дня без совмещения с основной работой или другими проектами.

Оплата сразу после успешного завершения каждой отдельной задачи, WebMoney, Я.Деньги или удобный для исполнителя способ.

Присылайте, пожалуйста, ссылки на ваши реализованные проекты на iOS

Важно наличие у вас опыта работы с парсингом JSON и WebView т.к. времени учиться и экспериментировать у вас не будет.

Доступ к просмотру приложения, задачам и исходному коду будет после просмотра портфолио и предварительного согласия.

11 лет назад
meInteractive
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать несложное приложение для Android.

    $250

    Нужно написать программу для университета, в которой будет: - отображаться расписание. С возможностью делать закладки в расписании, и чтобы расписание показывалось согласно дню недели автоматически. - новости университета - карта университета с аудиториями графика простая, есть возможность, даже, ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Онлайн игра

    Внимание!!! Предлогаем перспективный и долгосрочный проект для опытных программистов. Суть проекта: Есть несколько тысяч игроков, члены закрытых игровых клубов, с разных городов. Необходимо написать карточную онлайн игру для телефонов поддерживающих java (либо игра через ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение Android

    Необходимо создать приложение для OS Android. Функционал: 1) Настройки -&gt; Система авторизации (логин, пароль) 2)После авторизации, забирает данные с удаленного сервера и выводит их в виджете размером 4х1 и 1х1 3)Виджет содержит 3 динамических поля (текстовые) и кнопку ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск недвижимости на Андроиде

    Здравствуйте. Есть сайт, на котором размещаются предложения о продаже и аренде объектов недвижимости. База данных обновляется 1 раз в сутки. Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов, которое позволяло бы производить поиск по базе объектов. Приложение должно работать в ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотофильтр

    Требуется разработчик который оперативно создаст нужный фотофильтр или несколько (не конкурент инстаграмму!). Цены и сроки имеют определяющее значение! Если из Мск еще удобнее,будет возможность обговорить подробнее при личной встрече.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленное управление клиентской машиной. Андроид

    $10000

    Требуется написать приложение по полному управлению клиентской машиной на андроиде с множеством функций, серверная часть уже готова. Нужен только человек ранее писавший подобное, кто знает тот поймет, новичков прошу мимо!!

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для программиста iOS

    Нужен программист умеющий хорошо делать программы для iOS. В кратце - нужно будет сделать приложение с набором категорий. выбираешь категорию, на весь экран появляется кнопка, и при нажатии на эту кнопку появляется текст с изображнием, может быть ...

    iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад