Доработка мобильного приложения для iPad

Имеется на 90% готовое приложение для айпада, написанное на iOS 5/6, xCode + Objective C

В настоящий момент над ним работает один программист, однако для того, чтобы уложиться в дедлайн, требуется помощь ещё двух.

Характер задач:

1) Парсинг ответов сервера в JSON и формирование аналогичных по формату запросов в ответ

2) Дополнение HTML-файла динамическими данными, полученными в результате работы приложения и вывод его через WebView

остальные задачи близки к этим

Срок сдачи проекта: четверг, 14 февраля. Соответственно, от вас требуется полное погружение в проект на ближайшие 4 дня без совмещения с основной работой или другими проектами.

Оплата сразу после успешного завершения каждой отдельной задачи, WebMoney, Я.Деньги или удобный для исполнителя способ.

Присылайте, пожалуйста, ссылки на ваши реализованные проекты на iOS

Важно наличие у вас опыта работы с парсингом JSON и WebView т.к. времени учиться и экспериментировать у вас не будет.

Доступ к просмотру приложения, задачам и исходному коду будет после просмотра портфолио и предварительного согласия.