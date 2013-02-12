Игра в жанре "Экономический симулятор"

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Собираю команду для разработки игры в жанре "экономический симулятор".

Ищу программистов и дизайнеров, имеющих большой опыт в разработке приложений (желательно, игр) под iOS/Android.

Частичная занятость, Киев.

Срок реализации проекта - от 5 до 7 месяцев, в зависимости от состава команды. Плюс от 2 до 3 месяцев - поддержка.

11 лет назад
lirnik2
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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