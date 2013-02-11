Android прозванивалка по списку номеров

Нужно приложение, которое будет выполнять простую функцию: приложение скармливается список номеров из txt файла и оно начинает прозвон по этому списку записывая в другой файл статистику в виде: номер_такой_то, снял трубку, время звонка.

собственно это все. прозванивать список номеров и сохранять лог в файл со статусом вызова и временем.