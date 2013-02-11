Android прозванивалка по списку номеров

Требуется разработать приложение для Андроида по работе с Bluetooth. Похоже на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.online_brain.andcast&hl=ru, ТЗ будет предоставлено исполнителю. От вас заявки. Обязательно успешный опыт разработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение, которое будет выполнять простую функцию: приложение скармливается список номеров из txt файла и оно начинает прозвон по этому списку записывая в другой файл статистику в виде: номер_такой_то, снял трубку, время звонка.
собственно это все. прозванивать список номеров и сохранять лог в файл со статусом вызова и временем.
- Похожие заказы
- $1000Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть игра на j2me написана мной... Пример http://fish-mob.ru/download/?cat=15 Нужно портировать её под Android... Оставляйте свою цену и сроки, рассмотрим и вашу цену!Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Имеется на 90% готовое приложение для айпада, написанное на iOS 5/6, xCode + Objective C В настоящий момент над ним работает один программист, однако для того, чтобы уложиться в дедлайн, требуется помощь ещё двух. Характер задач: 1) Парсинг ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача. Есть сайт мобильной тематики , каталог приложений на Android. Необходимо упаковать все приложения в оболочку рекламирующее наш сайт.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно написать программу для университета, в которой будет: - отображаться расписание. С возможностью делать закладки в расписании, и чтобы расписание показывалось согласно дню недели автоматически. - новости университета - карта университета с аудиториями графика простая, есть возможность, даже, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание!!! Предлогаем перспективный и долгосрочный проект для опытных программистов. Суть проекта: Есть несколько тысяч игроков, члены закрытых игровых клубов, с разных городов. Необходимо написать карточную онлайн игру для телефонов поддерживающих java (либо игра через ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать приложение для OS Android. Функционал: 1) Настройки -> Система авторизации (логин, пароль) 2)После авторизации, забирает данные с удаленного сервера и выводит их в виджете размером 4х1 и 1х1 3)Виджет содержит 3 динамических поля (текстовые) и кнопку ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый час! Нужно сделать приложение "интернет магазин", платформы (для одно или всех): IOS/Android/Winodows Phone подробнее по почте, и телефону 8 925 867 83 69 Сергей [email protected]Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт, на котором размещаются предложения о продаже и аренде объектов недвижимости. База данных обновляется 1 раз в сутки. Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов, которое позволяло бы производить поиск по базе объектов. Приложение должно работать в ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад