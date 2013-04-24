Поддержка интернет-магазина на CakePHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки165 просмотров

- Необходимо перенести существующий сайт на CakePHP на shared хостинга на выделенный сервер или облачный хостинг (требуется совет).

- Небольшие доработки существующего функционала сайта.

Задачи на 1-16 часов появляются каждый месяц. Если сработаемся - то модернизацию и поддержку интернет-магазина оставлю за выбранным Исполнителем.

Также готов давать серьезные задачи "под ключ"

Условия:

50% оплачу после корректно перенесенного сайта на новый хостинг. После проверки, что файлы нормально подгружаются и все работоспособно

50% после минимальной доработки имеющегося функционала.

12 лет назад
htm-group
Норманн 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
1 день
Грамотный веб-программист. Работу выполнил четко и корректно. (был все время на связи). Вопросы с cakePHP в будущем буду решать с Алексеем. Рекомендую!
Алекс Норманн хороший заказчик. Был всегда на связи и осуществил выплату строго по нашей договоренности. Планирую и дальше с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад

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