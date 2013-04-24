Поддержка интернет-магазина на CakePHP

- Необходимо перенести существующий сайт на CakePHP на shared хостинга на выделенный сервер или облачный хостинг (требуется совет).

- Небольшие доработки существующего функционала сайта.

Задачи на 1-16 часов появляются каждый месяц. Если сработаемся - то модернизацию и поддержку интернет-магазина оставлю за выбранным Исполнителем.

Также готов давать серьезные задачи "под ключ"

Условия:

50% оплачу после корректно перенесенного сайта на новый хостинг. После проверки, что файлы нормально подгружаются и все работоспособно

50% после минимальной доработки имеющегося функционала.