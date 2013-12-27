Magento Developer

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется:

Основные обязанности:

Разработка модулей и тем для Magento

Разработка магазинов на Magento

Участие в разработке технических заданий

Оптимизация Magento

Требования:

Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки

Умение разбираться в чужом коде

Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

Magento

PHP 5

Zend Framework

JavaScript / AJAX

OOP / Design patterns

MySQL

SVN

Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

Умение планировать и оценивать свои задачи

Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

Работу над интересными модулями, темами , а также участие в разработке высоконагруженных магазинов на базе Magento.

Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +2).

Карьерный рост