Программист CakePHP удаленно для поддержки сайта

Требуется честный и порядочный программист, для поддержки и модернизации сайтов, написанных на CakePHP.

Для начала требуется выполнять небольшие работы по поддержке небольшого интернет-магазина, данные в который загружаются посредством xml.

Необходим специалист, который каждый день имеет возможность выходить на связь и проверять наличие новых задач / выполнять поставленные задачи.

Работы пока немного - на несколько часов в неделю.

Если понравится в работе буду давать работы по разработке веб-проектов " под ключ" с хорошей оплатой.

Прошу не беспокоить тех, кто не имел достаточного опыта работы с CakePHP.

Постоплата. Только за выполненные задачи, после тестирования.