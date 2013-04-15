Программист CakePHP удаленно для поддержки сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок94 просмотра

Требуется честный и порядочный программист, для поддержки и модернизации сайтов, написанных на CakePHP.

Для начала требуется выполнять небольшие работы по поддержке небольшого интернет-магазина, данные в который загружаются посредством xml.

Необходим специалист, который каждый день имеет возможность выходить на связь и проверять наличие новых задач / выполнять поставленные задачи.

Работы пока немного - на несколько часов в неделю.

Если понравится в работе буду давать работы по разработке веб-проектов " под ключ" с хорошей оплатой.

Прошу не беспокоить тех, кто не имел достаточного опыта работы с CakePHP.

Постоплата. Только за выполненные задачи, после тестирования.

12 лет назад
htm-group
Норманн 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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