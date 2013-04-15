Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: Разработка модулей и тем для Magento Разработка магазинов на Magento Участие в разработке ...
Подобрать и настроить шаблон WP
Необходимо подобрать и настроит шаблон WP для последней версии скрипта.
Шаблон долже иметь горизонтальную шапку с возможность подгружать туда логотипы или иную графику.
Главная - вывод на главную страницу в 4 ряда квадратных превью картинок и название (или минимальное описание). Ссылки с главной ведут на страницу рубрики.
Страница рубрик - так же, что и главная, но должна содержать больше текста, как под картинками, так и отдельно
Страница товара - фотографии продукции, описание, параметры.
Страница для статей - фотографии и текст.
Оптимально, если будет корзина заказов, и аккаунт пользователей.
В прикреплении фотографии того, как мы это представляем.
Если будет предложена альтернативная ЦМС, то просим прислать в приват название этой ЦМС, образец (где используется, и по возможности ссылку на админку). И ссылку на образец шаблона.
Настроены на бюджетный вариант, сроки так же жмут.
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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.
Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.
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