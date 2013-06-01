Доработка скрипта онлайн банкинга mybanco

Оставить отрицательный отзыв было бы несправедливо, так как сотрудничество не состоялось в основном из-за ареста платежной системы Liberty reserve. Никто не виноват в этой ситуации, так называемый форс-мажор. Но если бы исполнитель работал быстрее и уложился в назначенный собой же срок (за две недели до ареста LR), то и проект был бы готов и исполнитель получил бы 1100 USD. А так в итоге только я в минусе: проект не сделан, 200 баксов предоплаты получено исполнителем. PS: проект должен был быть сдан 15 мая, сейчас 1 июня - сделано 10%, но по словам исполнителя 30%. Но я знаю о чем говорю, 10%. Но даже если и 30%... Делайте выводы сами. Может он и неплохой специалист.