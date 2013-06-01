Доработка скрипта онлайн банкинга mybanco

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка100 просмотров

ТехЗадание в приложении

12 лет назад
superbank
Максим 
62 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1100
28 дней
Оставить отрицательный отзыв было бы несправедливо, так как сотрудничество не состоялось в основном из-за ареста платежной системы Liberty reserve. Никто не виноват в этой ситуации, так называемый форс-мажор. Но если бы исполнитель работал быстрее и уложился в назначенный собой же срок (за две недели до ареста LR), то и проект был бы готов и исполнитель получил бы 1100 USD. А так в итоге только я в минусе: проект не сделан, 200 баксов предоплаты получено исполнителем. PS: проект должен был быть сдан 15 мая, сейчас 1 июня - сделано 10%, но по словам исполнителя 30%. Но я знаю о чем говорю, 10%. Но даже если и 30%... Делайте выводы сами. Может он и неплохой специалист.
Пожалуй, не слишком хорошо сработали, хоть и доля моей вины в этом есть. Разошлись по-человечески, хоть и раньше задуманного; можно работать

Заявки фрилансеров

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад