Сайт ДЛЕ убрать вирус + починить админку

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Завершен3 заявки148 просмотров

При попытке входа в админку - розовый фон и надпись Sorry, the Server failed to retrieve the requested data. unknown user account

В админку не попасть

на сайте есть вирус который палится всеми антивирусняками...нужно удалить..там какойто файл заражён

можете зайти и ваш антивирус вам сразу укажет путь на заражённый файл http://www.az-clan.ru

Вроде нужно заменить вот этот файл /home/u285509/az-clan/www/engine/inc/include/init.php

на нормальный

12 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Сергей отлично справился с поставленной задачей Сделал даже больше чем в задании и доп денег не просил за это Всем рекомендую Сергея как качественного исполнителя) К работе подходим с умом)
Хороший заказчик, что еще можно сказать) Указал на проблему, оплата сразу же после работы. С уважением, Сергей!

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад