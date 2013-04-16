Нужно сделать добавления на сайте согласно тз.

Цена обговаривается после Вашего ознакомления с деталями.

Сайт на php (yii framework).

Нужен человек для постоянного сотрудничества, т.к. на этом сайте регулярно нужно что-то добавлять и делать.

Важно владение так же версткой (верстать ничего кардинально не нужно, но нужно добавлять визуальные элементы) и наличие свободного времени.