Правка Virtuemart 2 на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки88 просмотров

Пациент: http://karama.ru/inscrap

Задание в приложении (pdf).

То что перечеркнуто необходимо скрыть.

От вас цена.

Выполнить необходимо до 20-00 по МСК.

Joomla
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров