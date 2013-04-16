Drupal 7. Исправить навигацию и хлебные крошки

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В разделе блога, когда заходим в статью,

1. Из хлебных крошек нужно убрать название статьи

2. В боковом меню неправильно отображается, где мы находимся

3. Нижнее меню сделать меньше, убрать лишнее

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin