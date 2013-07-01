Есть магазин на opencart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Настроить печатную форму заказов (счет-фактура). С возможностью экспорта в Excel. 2. Внести некоторые изменения шаблон отображения товара (product/product). Работы можно выполнить ...
Необходимо распарсить XML
Платежная система отдает ответ в ХМЛ виде по нашему запросу. Необходимо распарсить ссылку на оплату, которая приходит в параметре СDATA, в ответе от сервера платежной системы и перенаправить браузер по этой ссылке для оплаты.
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