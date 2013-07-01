Необходимо распарсить XML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок137 просмотров

Платежная система отдает ответ в ХМЛ виде по нашему запросу. Необходимо распарсить ссылку на оплату, которая приходит в параметре СDATA, в ответе от сервера платежной системы и перенаправить браузер по этой ссылке для оплаты.

12 лет назад
IvanPoloev
Иван 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо
Человек не честный, деньги не платит. Работу принял, поблагодарил за быстрое выполнение и пропал так ничего и не заплатив.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад