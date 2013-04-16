Программист Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

В веб студию требуется опытный программист на постоянную удаленную работу.

Требования:

- опыт работы с Битриксом;

- умение четко и в срок выполнять задачи;

- высшее образование программиста будет плюсом.

Рассматриваются кандидаты с резюме, либо с личным сайтом-визиткой.

12 лет назад
Masterri
Лесняк 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров