Написать скрипт для OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

На сайте установлен модуль CSV Price Pro import/export (http://opencartforum.ru/files/file/467-csv-price-pro-importexport/) для выгрузки с другого сайта. Проблема в том, что сейчас он может обновляться только в ручном режиме. Нужно написать скрипт, по которому он бы автоматически обновлял выгрузки с другого сайта. Нужно сделать как можно быстрее.

Opencart
12 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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