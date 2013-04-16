Jquery cookie - написать функции

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Завершен3 заявки105 просмотров

Во вложении хтмл с двумя колонками, которые меняются местами. Задача написать функции для cookie, нужно чтобы колонки "запоминали" свое положение.

jQuery
12 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
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DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад