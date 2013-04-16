Задача для программиста, знающего Ruby on Rails

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Программист знающий Ruby on Rails,

не получается синхронизировать файлы локально с сервером используя git

GitRuby
12 лет назад
Stepan-ili
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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