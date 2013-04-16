Сайт: http://sloboda-trade.com.ua/ Нужен дополнительный модуль - возможность загружать PDF инструкции для каждого товара и отображение кнопки "скачать инструкцию" на странице товара.
Натягивание верстки на Django
Добрый день, коллеги.
Есть верстка, нужно натянуть на любую CMS на фреймворке django(по вашему вкусу, НЕ обязательно django-cms).
Необходимые модули:
1. Статичные страницы
2. Модуль заказов: сохранение в БД + отсылка на email
3. Фотографии
Интересует человек на дальнейшее сотрудничество. Работу можно воспринимать как оплачиваемое тестовое задание.
Пишите ответы сразу с указанием стоимости работы.
Оплата с помощью: Qiwi/YandexMoney/Банковский счет
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