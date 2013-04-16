Натягивание верстки на Django

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Добрый день, коллеги.

Есть верстка, нужно натянуть на любую CMS на фреймворке django(по вашему вкусу, НЕ обязательно django-cms).

Необходимые модули:

1. Статичные страницы

2. Модуль заказов: сохранение в БД + отсылка на email

3. Фотографии

Интересует человек на дальнейшее сотрудничество. Работу можно воспринимать как оплачиваемое тестовое задание.

Пишите ответы сразу с указанием стоимости работы.

Оплата с помощью: Qiwi/YandexMoney/Банковский счет

Django
12 лет назад
akamoroz
Евгений 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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