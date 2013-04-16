Сайт: http://sloboda-trade.com.ua/ Нужен дополнительный модуль - возможность загружать PDF инструкции для каждого товара и отображение кнопки "скачать инструкцию" на странице товара.
Настроить вывод текстов на страницах
сайт на хост кмс, не отображаются тексты на некоторых страницах. необходимо поправить вывод. пишите кто может.
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