Настроить вывод текстов на страницах

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Закрыт2 заявки136 просмотров

сайт на хост кмс, не отображаются тексты на некоторых страницах. необходимо поправить вывод. пишите кто может.

12 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров