Уникализировать шаблон на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок118 просмотров

Необходимо уникализировать шаблон, привязать модули оплаты. Не много изменить программную часть (убрать лишнее в коде). Создать логотип (можно красиво написанный)

Opencart
12 лет назад
soulcry
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров