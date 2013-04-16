Сайт: http://sloboda-trade.com.ua/ Нужен дополнительный модуль - возможность загружать PDF инструкции для каждого товара и отображение кнопки "скачать инструкцию" на странице товара.
Перенос интернет-магазина на платформу 1-с битрикс
Необходима
настройка магазина и интеграцию шаблонов дизайна, перенос контента
интеграцию с 1с 10.3 Управление торговлей.( или 11.8)
Заявки фрилансеров
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