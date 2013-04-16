Перенос интернет-магазина на платформу 1-с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Необходима

настройка магазина и интеграцию шаблонов дизайна, перенос контента

интеграцию с 1с 10.3 Управление торговлей.( или 11.8)

[email protected]

12 лет назад
markyp
Марина 
55 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров