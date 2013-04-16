Дизайн на CMS с функцией добавления объявлений

Исполнитель получил предоплату, больше ничего по проекту не показывает. Договаривались обсуждать работу в ходе выполнения, прошло 9 дней, кроме слов "Я работаю", и "сроки еще есть" больше ничего не увидел. Не советую сотрудничать. Обещания не выполняет, работу не делает. Буду искать нового человека.