Дизайн на CMS с функцией добавления объявлений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок134 просмотра

Нужно интегрировать дизайн на CMS или фреймворк.

В макете присутствует функционал по добавлению объявлений на сайт от посетителей.

Пример дизайна в файле. Развернутый макет по запросу.

Цена от 400$, далее обсуждается в зависимости от вашего портфолио и предложений реализации.

12 лет назад
seonika2012
Александр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$500
21 день
Исполнитель получил предоплату, больше ничего по проекту не показывает. Договаривались обсуждать работу в ходе выполнения, прошло 9 дней, кроме слов "Я работаю", и "сроки еще есть" больше ничего не увидел. Не советую сотрудничать. Обещания не выполняет, работу не делает. Буду искать нового человека.

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад