Модуль - добавление категории из админки

Доброва времени суток, уважаемые коллеги!

Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок!

Суть задания:

Требуется модуль для DLE 9.6 демо - добавление категории в меню из админ панели на сайт!

К сведению с инструкцией по установки на движок!

Подробнее- (добавление категории из админ панели на сайт! Меню два на верху - topmenu + sidebar с право в колонке от текста)