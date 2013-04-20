Модуль - добавление категории из админки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка139 просмотров

Доброва времени суток, уважаемые коллеги!

Примечание: требуется компетентный надежный! своих дел мастер! предоставляющий услуги! ответственно и в срок!

Суть задания:

Требуется модуль для DLE 9.6 демо - добавление категории в меню из админ панели на сайт!

К сведению с инструкцией по установки на движок!

Подробнее- (добавление категории из админ панели на сайт! Меню два на верху - topmenu + sidebar с право в колонке от текста)

DLE
12 лет назад
Alokozya
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$80
3 дня
Доволен выполненным заданием! Елена отличный исполнитель, является настоящим профессионалом своего дела! Оказана помощь в совместной установке модуля и объяснено как он работает, за что я очень благодарен! В дальнейшем буду продолжать сотрудничать с Еленой. Рекомендую отличный специалист!
Очень понравилось работать с Максимом! Четко поставленное задание и своевременная оплата. Рекомендую как честного и положительно настроенного заказчика.

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад