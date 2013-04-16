Необходимо спарсить товары с интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

Нужно написать скрипт, который будет парсить товары с интернет-магазина и сохранять данные в базу данных.

Бюджет 1500 руб. Жду ваших предложений.

Обязательно наличие скайпа с микрофоном!

12 лет назад
yurylisenko
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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