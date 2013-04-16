Есть flash сайт и кнопка в нём, которая запрашивает разрешение на использование вебкамеры/микрофона. Пример такого диалога: https://s3.amazonaws.com/satisfaction-production/s3_images/653179/Picture1_inline.png Проблема: Если пользователь нажимает на Запретить (Deny), но потом передумывает и решает использовать вебкамеру, то ...
Необходимо спарсить товары с интернет-магазина
Нужно написать скрипт, который будет парсить товары с интернет-магазина и сохранять данные в базу данных.
Бюджет 1500 руб. Жду ваших предложений.
Обязательно наличие скайпа с микрофоном!
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