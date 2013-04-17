Правка HTML\PHP-формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок162 просмотра

Пациент: http://armeniahotels.ru/order.php

Нужно сделать так, чтобы при неверно введенных значениях либо страница не перегружалась, либо чтобы после перезагрузки и выводе информации о неверных данных введенные данные никуда не девались.

HTMLPHP
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
$5
1 день
Великолепно выполненная работа. Рекомендую.
Антон отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад