Нужен простой скрипт отправки письма админу с сайта. Нужны поля: имя, обратный майл, сообщение, капча. Смысл такой чтобы все файлы скрипта лежали в одной папке. А на странице вставляю код или блок ...
Доработать сайт на MODX
Сайт на CMS MODX Revo.
1. Сейчас при клике на кнопку "Очистить заказ и начать сначала" выпадает в 500 ошибку в браузерах:
Chrome
Яндекс.Браузер
Мозила
Опера
Эксплорер
2. Нужно заменить текущий ролик на главной на этот: http://www.youtube.com/watch?v=1uXZiOcTujI
3. В админке не понятно как даже из максимально расширенного поля http://clip2net.com/s/4ZB7GW выцепить то, что туда не поместилось (размер этих комментариев может быть любым)
4. В админке не предусмотрено полей для отображения комментария к фотографиям.
5. Сделали тестовый заказ, но он попал в админке в "Новые заказы" (хотя заполнен полностью), а не в "Оплаченные заказы".
6. Нужно перенести плашку http://clip2net.com/s/50oYkd (см. желтую стрелку) под видео либо сделать так, чтобы ютубовское видео ее не перекрывало, как это есть сейчас.
Цена, срок?
Заявки фрилансеров
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