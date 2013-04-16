Доработать сайт на MODX

Сайт на CMS MODX Revo.

1. Сейчас при клике на кнопку "Очистить заказ и начать сначала" выпадает в 500 ошибку в браузерах:

Chrome

Яндекс.Браузер

Мозила

Опера

Эксплорер

2. Нужно заменить текущий ролик на главной на этот: http://www.youtube.com/watch?v=1uXZiOcTujI

3. В админке не понятно как даже из максимально расширенного поля http://clip2net.com/s/4ZB7GW выцепить то, что туда не поместилось (размер этих комментариев может быть любым)

4. В админке не предусмотрено полей для отображения комментария к фотографиям.

5. Сделали тестовый заказ, но он попал в админке в "Новые заказы" (хотя заполнен полностью), а не в "Оплаченные заказы".

6. Нужно перенести плашку http://clip2net.com/s/50oYkd (см. желтую стрелку) под видео либо сделать так, чтобы ютубовское видео ее не перекрывало, как это есть сейчас.

Цена, срок?