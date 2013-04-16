Необходимо на сайте http://autoportal.kiev.ua доработать форму заказа на перевозку груза (на основе Adsmanager, или на предложенном Вами варианте. ). Вот как выглядит список заказов сейчас http://autoportal.kiev.ua/evakuaciya-avtomobiley/2013-04-10-13-09-10 Основная часть работ - настройка внешнего вида ...
Скопировать простой элемент дизайна
Необходимо сделать список статей картинками, и чтобы при наведении курсора они затемнялись.
Например как это сделали тут http://game-gid.com/
Заявки фрилансеров
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