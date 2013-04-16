Скопировать простой элемент дизайна

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Закрытнет заявок68 просмотров

Необходимо сделать список статей картинками, и чтобы при наведении курсора они затемнялись.

Например как это сделали тут http://game-gid.com/

12 лет назад
Winterly
Шевела 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров