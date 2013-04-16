Нужен скрипт отправки письма админу с сайта

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Закрыт10 заявок133 просмотра

Нужен простой скрипт отправки письма админу с сайта.

Нужны поля: имя, обратный майл, сообщение, капча.

Смысл такой чтобы все файлы скрипта лежали в одной папке. А на странице вставляю код или блок с кодом и в этом месте появляется форма ( чтобы не делать никаких дополнительных настроек на сервере)

Просто папку со скриптом закидывать в туже директорию или папку где лежит страница сайта ( сайт статичный в html формате)

HTML
12 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
22 отзыва(-1)

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