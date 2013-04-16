Кнопка обратного звонка

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Сайт teploson.ru, CMS Shop Script, нужна кнопка обратного звонка.

- Между иконками телефона и mail'а в контактах кнопка такая же, как телефон, но с обратной стрелочкой (по стилю, как "орбита" на значке Internet Exprorer).

- За кнопкой надпись "Обратный звонок".

- Кнопка и надпись активны.

- При нажатии на кнопку или надпись появляется всплывающее окно (верхний правый угол) с надписью: "Введите номер своего мобильного телефона в формате +7********** и наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время (с 10.00 до 18.00 в будние дни)." Под надписью окно для ввода номера без каких-либо проверок и справа от него кнопочка "Ок".

- При вводе номера и нажатии "Ок" старое окошко исчезает, появляется новое с надписью: "Спасибо, ожидайте звонка. Пока вы можете посетить нашу группу вконтакте: vk.com/teplye_sny". На телефон менеджера должно приходить SMS сообщение формата: "ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ. заказан обратный звонок: ***". Каким образом будет отправляться SMS еще не знаем, ждем предложений. Это же сообщение должно дублироваться на [email protected].

- Должна быть возможность изменения текстов первого и второго окошка и номера менеджера.

12 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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