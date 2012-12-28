нужно создать интернет-магазин. Основные модули: - каталог продукции (предусмотреть возможность множественного фильтра); - он-лайн консультация специалиста. Если специалист офлайн - возможность оставить сообщение и получить на него ответ на имейл; - корзина для заказа товаров; - подключение платежной системы ...