создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс интерисует стоимость и сроки
Интернет-магазины14 заявок
Закрыт
11 лет назад
создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс интерисует стоимость и сроки
ищу программиста для работы с системой 1С Битрикс. проект - создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс - управление корпоративным порталом. предположительно - Украина.
нужно создать интернет-магазин. Основные модули: - каталог продукции (предусмотреть возможность множественного фильтра); - он-лайн консультация специалиста. Если специалист офлайн - возможность оставить сообщение и получить на него ответ на имейл; - корзина для заказа товаров; - подключение платежной системы ...
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