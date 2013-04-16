Биржа статей. Modx+Liex

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Есть cms modx Есть биржа статей liex необходимо переделать существующий код запроса в базу и размещения статей от джумлы и вордпресса для modx.

JoomlaMODXWordPress
12 лет назад
GuanoApes
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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