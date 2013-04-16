ищу программиста для работы с системой 1С Битрикс. проект - создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс - управление корпоративным порталом. предположительно - Украина.
Задача для PHP-разработчика
Ищем PHP разработчика на проект. Предполагаемая продолжительность проекта 2 недели, (80 часов). Оплата 600 $. Если задание выполните раньше, будет премия. В случае удачного сотрудничества будем подключать на другие проекты. Оплата по завершению проекта, что бы Вы не волновались можем оформить безопасную сделку. Обязательное требование возможность общаться по скайпу.
Заявки фрилансеров
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