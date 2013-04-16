Задача для PHP-разработчика

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Ищем PHP разработчика на проект. Предполагаемая продолжительность проекта 2 недели, (80 часов). Оплата 600 $. Если задание выполните раньше, будет премия. В случае удачного сотрудничества будем подключать на другие проекты. Оплата по завершению проекта, что бы Вы не волновались можем оформить безопасную сделку. Обязательное требование возможность общаться по скайпу.

PHP
12 лет назад
Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

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