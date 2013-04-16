Доработка виджета VK.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходима доработка виджета VK.com, чтобы при добавлении новости на сайт, новость автоматически появлялась в группе VK.com. При этом важно чтобы комментарии дублировались.

12 лет назад
ajmalina
Аджмаль 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров