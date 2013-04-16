ищу программиста для работы с системой 1С Битрикс. проект - создание комплексного интернет-магазина на платформе 1С Битрикс - управление корпоративным порталом. предположительно - Украина.
Доработка виджета VK.com
Необходима доработка виджета VK.com, чтобы при добавлении новости на сайт, новость автоматически появлялась в группе VK.com. При этом важно чтобы комментарии дублировались.
Заявки фрилансеров
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