Opencart - email-напоминание

добрый день

напоминание о товаре например человеку понравился товар он вписывает емайл и через время ему приходит уведомление что он

был на сайте и смотрел такой товар встроить в opencart

http://www.ss.lv/ru/reminder/fTgTeF4UAzt4FD4eFkV7flFPLPYGFEaE1USElYRAzt4ET4eRwcaEwUWQ1JGQVUUEgIQElpAHAYTRFESEFITFAUURAc=.html

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