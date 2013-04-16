Необходимо спарсить из PDF в БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка173 просмотра

есть каталог в PDF. PDF векторная. текст незакривлен. таблицы и картинки. надо засунуть в бд чтобы мы потом могли засунуть на сайт нашего клиента

парсер должен копировать

-- данные из таблицы + картинка.

объем информации

--400-500 страниц

ссылки на файлы

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5UnFaSThGOGtqWTQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5WHp4QXhXbE5NeU0/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5WTNEZ3kyT01lS2M/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5REMxNVhaOHZoVVU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5dlBTOGNiSURYOWc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B2bBm-75mTn5OVRYSmE5Rmh1ajQ/edit?usp=sharing

ТЗ

Содержимое страниц например "О компании" и т.д. нужно сохранять в таблицу content:

CONTENT:

ПОЛЯ: id, title, description

Содержимео товаров (винтов, болтов и т.д.) нужно сохранять в таблицу products

PRODUCTS:

ПОЛЯ: id, title, description, din, iso-din, imageName, categoryId

description будет содержать полное описание конкретного например болта, которое представлено в виде таблицы в pdf

imageName - общее название для 2-х картинок например:

123.jpg - основная картинка

123_sheme.jpg - доп картинка в виде чертежа(с pdf)

У каждого товара указана категория (например С шестигранной головкой), поэтому будет еще одна таблица

CATEGORIES:

ППОЛЯ: id, title, position

В таблице categories есть id, который будет использоваться в таблице products ->categoryId

Данный с pdf под номером 3(например BK_RUS_03.pdf) могут быть представлены в произвольном, структурированном виде НО только

с учетом удобного импорта в дальнейшем.

12 лет назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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