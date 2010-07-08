Требуется дизайнер на бюджетные проекты.

Для работы с сайтом интернет-журнала Only4men.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постояно-проектную основу веб-дизайнер. Постоянную - значит, что я планирую с этим человеком долгосрочное сотрудничество, 3-5 проектов в месяц. Проектная - значит, что никаких офисов, никаких окладов, а только работа по определенным проектам.
Проекты не сложные:
1. Отводится как правило 1-2 дня на подумать, раскачаться и предоставить вариант в соответсвии с ТЗ.
2. ТЗ предоставляется в Wireframing формате с текстовым описанием.
3. Требуется разработка главной и внутренней страницы.
4. Если потребуется 2-х вариантов, то придется разрабатывать, но за всю историю надо было только один раз.
5. Оплата 2 тыс руб из расчета, что исполнитель тратит чистых 8-12 человекочасов на разработку одного проекта.
Хоть, проекты и не сложные, но должны быть выполнены со вкусом. По этому, от кандидата требуется:
1. Понимание правил построения интерфейсов и эргономики.
2. Понимание правил шрифтографики.
3. Хорошая техника фотошопа, чтобы простые вещи, как вдавленный текст, или приятная тень вокруг кнопки были нечто самим собой разумеющемся.
4. Ну, и просто чувство прекрасного.
5. Знание английского и регулярное прочтение европейских блогов о трендах дизайна приветствуется безумно сильно.
Теперь самое важное: Пожалуйста, добавляйтесь только если у вас есть портфолио, либо указывайте в предложении ссылки на портфолио. Оставленное вами предложение обозначает, что вы согласны и подходите под все перечисленные выше требования. В аськи, скайпы меня не кантуйте, это контакты для тех кто меня потерял и срочно желает найти. Пользуюсь ими после работы глубоко ночью в сугубо личных целях, по этому по вашим предложеним разговаривать не буду. Буду смотреть только ваши портфолио и уже по ним принимать решение в исключительном случае оценка по тестовому проекту, но это крайний случай, набитая рука должна быть, а это значит наличие портфолио.
Всем спасибо!
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