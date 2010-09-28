Требуется хороший дизайнер

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок617 просмотров
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Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота.

Требования:

профессиональные:

крутой Фотошоп, Корел

опыт оптимальной раскладки под верстку

опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web 2.0

понятие о юзабилити

личные:

инициативность и креативность

целеустремленность

пунктуальность и порядочность

обязательно СПб

пол, вес, рост и вероисповедание не важен

Работа на постоянном стандартом графике, зарекомендован, проверен можем отпустить на свободный

13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
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