Здравствуйте! в связи с увеличением количества заказов на разработку веб-сайтов, интернет-агенство ix-studio открывает вакансию дизайнера-верстальщика сайтов. Не буду рассказывать Вам о нашей компании много. Могу сказать, что мы успешно работаем с 2004 года, имеем кучу реализованных проектов ...