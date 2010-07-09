Нужен верстальщик.

Требуется на постояно-проектную основу веб-дизайнер. Постоянную - значит, что я планирую с этим человеком долгосрочное сотрудничество, 3-5 проектов в месяц. Проектная - значит, что никаких офисов, никаких окладов, а только работа по определенным проектам. Проекты ...