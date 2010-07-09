Нужен верстальщик.

Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота. Требования: профессиональные: крутой Фотошоп, Корел опыт оптимальной раскладки под верстку опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web ...
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Здравствуйте. На портал DLE, необходим верстальщик, под разными браузерами есть некоторые недочеты, криво отображается. Пишите предложения только сюда, другие виды связи игнор. Указывайте стоимость работ.
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