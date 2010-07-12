Требуется дизайнер для отрисовки сайтов

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка331 просмотр
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Требует дизайнер для отрисовки сайтов.

Если у вас есть опыт хороший полиграфиста, но нет опыта по созданию дизайна сайта, не отвечайте.

Пишите свои контакты и портфолио.

13 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Colorage
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-1)
13 лет назад
$500
Александр оочень адекватный дизайнер, сделали все качественно и быстро
Спасибо Владимиру за сотрудничество. Четкое задание, своевременная оплата.
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