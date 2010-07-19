Дизайнер интерфейсов

$500
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Для работы над проектом разыскивается дизайнер интерфейсов

Необходимо проработка внутренних страниц сайта, головных разделов и прочих мелочей.

Ориентировочная загруженность 40-60 часов, в течении 1-2 недель.

Опыт работы обязателен. В ответе дайте ссылки на 2-3 самых любопытных порталов, интерфейсов, спроектированных вами. Дайте краткую информацию о проекте и задаче поставленной перед вами.

13 лет назад
VladimerN
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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