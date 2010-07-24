Нужен дизайнер для сдельных проектов

Добрый вечер.

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения работ по дизайну.

Виды работ:

Дизайн сайтов

Баннеры

Флеш

прорисовка элементов графики - иконки, футер, хидер, кнопки, тех. дизайн.

Человек для проектов на будующее, ищим специалиста который постоянно будет на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время обратиться и передать проект на выполнение. Проекты у нас как правило появляются спонтанно, поэтому такие условия. Оплата по факту или по предоплате - в зависимости от заказчика.

На данном этапе проектов нет, но в ближайшие дни опять появится работа.

Оставляйте предложения с ценами и портфолио.