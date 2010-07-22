Нужен дизайнер

Приветствую!

Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. Есть много готовых проектов без дизайна либо с устаревшим дизайном. Есть проекты совсем новые.

Требования: хорошая фантазия, креативный подход в интерфейсах, умение быстро работать и исправлять свои косяки, приемлемые цены, часто находиться в сети, хорошее портфолио, опыт в разработке дизайна для тулбаров, типа http://bar.meebo.com/.

Если кого-то интересует постоянное сотрудничество и готовы начать работу завтра, прошу сообщить среднюю цену на дизайн сайта и сроки реализации.

Спасибо.