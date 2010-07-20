Требуется веб-дизайнер для работы в команде

Ищем в меру ответственного и дико профессионального верстальщика / дизайнера для долгосрочных отношений. Доработки и обновление сайта: изменение дизайна, структуры, разработка нового главного меню и главной страницы. Отличное знание графических редакторов Отличное знание CMS (самописная, на Kohana) Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо помочь студии по разработке сайтов / раскрутке сайтов / разработке ПО создать свой стиль и немного оформить сайт студии, для привлечения клиентов и последующего сотрудничества... Кто умеет работать в команде, имеет хорошие дизайнерские навыки прошу писать на e-mail или регистрироваться на сайте...
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[email protected] (предпочтительнее)
icq - 637002718
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