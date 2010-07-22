Ищу дизайнера

$50
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок412 просмотров
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Приветствую всех!

Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. В данные момент есть несколько заказов на дизайн сайтов...

Требования: хорошая фантазия, умение быстро работать и исправлять свои косяки, приемлемые цены, часто находиться в сети и хорошее портфолио.

По этому, если кого-то интересует постоянное сотрудничество и кто готов начать работу сегодня-завтра, прошу сообщить среднюю цену на дизайн для сайта и сроки реализации дизайна.

Спасибо.

13 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
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