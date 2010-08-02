Долгосрочно требуется WEB-дизайнер, Москва

На частичную занятость требуется веб-дизайнер.

Условия:

- Гарантированный минимальный месячный оклад: 25 т.р. (1 проект)

- Максимальный месячный оклад: 55 т.р. (2-3 проекта)

- Присутствие в офисе - эпизодическое, для обсуждения проектов.

- Выезды к клиентам в процессе работы.

(описание вакансии см. ниже).

Требования к кандидату:

- Девушка 18-33 лет.

- Проживание Москва / МО.

- Мастерское владение Adobe Photoshop.

- Карандашный рисунок.

- Знание актуальных тенденций в веб-дизайне.

- Хороший вкус.

- Опрятный внешний вид.

Описание вакансии:

На финальных стадиях продаж проектов участвует вместе с руководителем отдела во встречах с клиентами. После продажи решения полностью курирует разработку дизайна: выезжает к клиенту, беседует с ним, показывает различные варианты дизайна, делает карандашные наброски, вырабатывает нужный клиенту формат дизайна, после чего отрисовывает его в цвете.

Рассматриваем все кандидатуры. При наличии исключительного вкуса, хорошего карандашного наброска и креативного мышления, небольшой текущий портфель работ не является проблемой. Чему сможем- научим.